Stand: 29.05.2024 09:30 Uhr Mediendialog in Hamborg

Wo wichtig de Presse is, dat hett Hamborgs Börgermeester Peter Tschentscher güstern ünnerstreken - un ganz besünners in so en Johr mit Wahlen, de för Düütschland, Europa un de USA den Kurs för den neegsten Johren afsteken doot. Bi den "Hamborger Mediendialog" hebbt mehrere Fachlüüd in't Raathuus doröver diskuteert. Besünners bi de jungen Lüüd schall de Medienkompetenz stärkt warrn. Dat verlangt de Initiative "Use the news", de bi den Mediendialog mitmaakt hett.

