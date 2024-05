Stand: 28.05.2024 10:15 Uhr Drogendode

In Hamborg sünd verleden Johr achtunachtig Minschen dörch Drogen storven. So seggt dat een Antwuurt vun den Senaat op een Fraag vun de CDU. Binah dree Viddel vun de Doden weern Mannslüüd. In’n Snitt sünd se knapp dreeunverdig Johr old west. Blangen Heroin un Crack hebbt ok Behölpsmiddel as Methadon en Rull speelt, bi mehr as en Drüddel vun de Lüüd. An’n Hauptbohnhoff boot de Sozialbehöörd opstunns noch een Anloopsteed för Suchtsüüke ut.

