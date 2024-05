Stand: 28.05.2024 10:15 Uhr Schlagermove

Ok na den Schlagermove ünnersöcht de Polizei en rassistsch Vörfall. Ünnerdeß dat Leed „L’amour toujours“ vun Gigi D‘agistino lööp, schall en Grupp vun Fierlüüd dorto Parolen gegen Utlänners gröölt hebben. Wieldeß schall en Deel vun de Lüüd ok den Hitlergurß wiest hebben. En anner Vörfall is vun dat Elite-Internat Louisenlund künnig worden. De Schölers, de dor woll mitmakt hebbt, sünd för een Week op Urlaub schickt worden. Op Sylt ünnersöcht de Polizei middewiel wegen dree rassistsch Vörfäll tau Pingsten.

