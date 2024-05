Stand: 28.05.2024 10:15 Uhr HHLA-Hobenverkoop

Dat Hobengeschäft twüschen den Senaat un de Reederee MSC ut de Schwiez, mit dat vele nich inverstahn sünd, geiht wieder vöran. Twee wichtig Utschüß vun de Börgerschopp holt vundag nocheens Ratslag över dat Geschäft, wohrschienlich to’t letzt Mol, vör de Afstimmen, wo dat denn wißwohrhaftig op an kümmt. Hüüt schüllt nich blots Vertreder ut den Senaat un Facklüüd ut de Wirtschopp mit bi sien, sünnern ok Hobenarbeiders, de to dat MSC-Geschäft klipp un klor Nee seggt. De Oppositschoon smitt den Senaat vör, dat he betto överhaupt noch nich all Ünnerlagen vörleggt hett.

