Seekerheitsraat to Rafah

De Luftslag vun Israel, wat en Quarteer vun Flüchtlinge in den Gazastriepen drapen hett, wobi tominnst fiefunveerdig Minschen to Dode kamen sünd, warrt vun vele Länners bekrittelt. De Ministerpresedent vun Israel Benjamin Netanjahu seggt, dat is en tragisch Fehler west un hett künnig makt, dat de Vörfall ünnersöcht warrt. Ok de Seekerheitsraat vun de UNO kümmt vundag to en Extra-Drepen tohoop. De Hamas-Terrortrupp will eerstmol nich mehr över en Wapenroh verhanneln; dat is ehr Reaktschoon op den Vörfall.

