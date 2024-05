Stand: 28.05.2024 10:15 Uhr Breefwahl-Kastens

De Kastens för de Breefwahl an dat Raathuus in Altnaa sünd so anboogt, dat jedwereen de al insmeeten Stimmzeddels wedder ruthalen un klauen kann. Dat hett en Test dörch dat NDR-Hamborg-Journal vör Dag bröcht. Lannswahlleiter Oliver Rudolf seggt, de Wahl gellt likers. De Kastens schüllt blots poor Daag so free west sein. Normalerwies hebbt se en Schutz, dormit dor nix rutklaut warden kann, man de hett as dat utsüht nich funktschenert. Bet hüüt Meddag warrt de Kastens nu egolweg överwacht. Achterna warrt se heilmakt.

