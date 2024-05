Stand: 28.05.2024 10:15 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Je länger de Dag duert, üm so fründlicher warrt he. Noch hebbt wi deels mastige Wulken, na’n Nahmeddag hen warrt de Wulken woll spiddeliger un de Sünn kruupt beten beter dörch, man enkelte Schuer kaamt liekers noch rünner. De Temperatur kladder bet achteihn Graad. Opstunns hebbt wi in Neewiendool twölf Graad. De Wind dorto kümmt meist middeldull mit pustige Böen ut Westen. Un so geiht dat wieder: Ok morgen dörchwussen Mangkaaktwedder – veel Wulken, beten Sünn, jümmer wedder Regenschuer, ok mit Blitz un Dunner vermengeleert. De Temperatur achteihn bet negenteihn Graad.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 28.05.2024 | 10:15 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch