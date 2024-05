Stand: 27.05.2024 09:30 Uhr Perzess gegen Rieksbörger geiht los

In Frankfoort, Stuttgart un Koblenz sünd de Perzessen al in Gang un af vundaag nu steiht denn ok in Hamborg en mootmaatlichen Rieksbörger vör’t Brett. De Anklaag smitt den sössunsösstig Johr olen Keerl ut’n Kreis Segebarg vör, dat he en terroristische Verenigen un den Plaan, allens ümtostöten, Stütt geven harr. So wullen se denn, dat vun’e Staatsform her wedder allens so warrn dee, so as dat dat Düütsche Riek in dat 19. Johrhunnert ween is. Bi dat Gerichtsverfohren passt se de ganze Tiet dull wat bi op, dat dor nix bi passeren deit. Losgahn deit dat vör dat böverste Lannsgericht hüüt Vörmiddag.

