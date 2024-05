Stand: 27.05.2024 09:30 Uhr Düütlich mehr Lüüd bruukt Pleeg

De Tahl vun’e Lüüd, de Pleeg bruken doot, de is in dat verleden Johr düütlich wat na baven gahn. De gesettlichen Krankenkassen harrn al in’n Aprilmaand för dat verleden Johr vun en Plus vun 360.000 Fäll snackt. Bunnssundheitsminister Karl Lauterbach harr egens mit en Tahl rekent hatt, wo dat blots bummelig 50.000 Lüüd mehr weren. De SPD-Politiker sä nu to dat „Redakschoonsnettwark Düütschland“, dat to de Minschen, de Pleeg bruken deen, blangen de ganz olen Lüüd nu woll ok al de eersten Babyboomers mit tohören deen.

