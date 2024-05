Stand: 27.05.2024 09:30 Uhr Bonuskoort för ehrenamtliche Lüüd

Wokeen sik in Hamborg ehrenamtlich engageren deit, de kann af nu de ne’e Engagement-Koort beandragen. Dat is en Bonuskoort, mit de dat Priesafslääg oder fre’en Intritt in Museen geven deit. Mit düsse Koort schüllt ehrenamtliche Lüüd för jümehr Arbeit acht un löövt warrn. Dat sä Soziaalsenatersch Melanie Schlotzhauer vun’e SPD. In Hamborg gifft dat mehr as 500.000 Lüüd, de bi uns in’e Stadt ehrenamtlich to Gang sünd.

