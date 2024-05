Stand: 27.05.2024 09:30 Uhr Footballfans hebbt an’n Jungfernstieg fiert

Wokeen güstern Avend dat lude Hupen un Böllern höört hett, de hett sik villicht fraagt hatt, wat dor achter steken dee? Un dat sünd de velen törkschen Footballfans ween, de dat hier bi uns in Hamborg geven deit un de den Meistersieg vun Galatasaray Istanbul fieert hebbt. Blangen anner Steden hebbt se dat ok an’n Jungfernstieg maakt hatt. Dor sünd üm un bi fiefhunnert Lüüd tohoopkamen ween, de dor denn ok Pyrotechnik bi afbrennt hebbt. De Polizei is dor deswegen meist ok dree Stünnen lang mit bi to Gangen ween. Gegen mehre Lüüd, de dor mitfiert hebbt, hebbt se achteran denn Straafanzeig stellt hatt, wiel dat de gegen dat Sprengstoffgesett verstöten deen. Bi to Schaden kamen is aver nüms.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 27.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch