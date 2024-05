Stand: 27.05.2024 09:30 Uhr En Stück vun’e U3 is af vundaag dicht

Af vundaag gifft dat bi de Hamborger Hoochbahn op de Streck vun’e U3 en Stück, wat dicht is. Un dat is dat Stück twüschen Kellinghusenstraat un Barmbeek. Dor warrt de Statschoon Saarlandstraat ümboot. De warrt barrierefree un kriggt twee Fohrstöhl. Bavento warrt dor de Bahnstieg ok noch üm veertig Meter wat länger maakt. Söss Weken lang föhrt dor an Steed vun’e Töög blots Bussen. Un wokeen dor ünnerwegens is, de mutt för den Weg denn bet to twintig Minuten mehr inplanen, as een dor normalerwies för bruken deit.

