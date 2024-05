Stand: 27.05.2024 09:30 Uhr Ohnsorg-Premieer

En Henwies op uns Kulturjournaal hüüt Avend af Klock söven bi NDR 90,3: Dor gifft dat denn mehr wat to hören över dat ne’e Stück in’t Ohnsorg-Theater. Denn dor hett dat Musikstück „Sommerfest“ güstern Avend Premieer fiert, wo de Lüüd achteran düchtig wat klatscht hebbt. Dat „Sommerfest“ is de noorddüütsche Bühnenfaten vun den Ruhrpott-Bestseller vun Frank Goosen. Dor warrt denn vertellt, woans en junge Keerl na teihn Johr trüch kamen deit na siene noorddüütsche Heimaat hen un wo he denn op ne ganze Reeg komische Minschen vun domals drapen deit. Bi dat Stück sünd ok vele Leder bi to hören, de een kennen deit so as „Nothing compares to you“ un en plattdüütsche Faten vun „Highway to hell“.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch