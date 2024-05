Stand: 25.05.2024 09:30 Uhr Frömdenfiendliche Vörfäll

Junge Lüüd gröölt to en Party-Hit frömdenfiendliche Parolen. Överall in't Land snackt se över düsse Saak vör de Pony-Bar op Sylt. Nu is rutkamen, en meist lieken Fall hett dat ok in Neddersassen geven. Ok an Pingsten. Ok dor hebbt junge Minschen bi en Schüttenfest in't Ollenborger Münsterland dat Leed vun Gigi D'Agostino missbruukt un Nazi-Parolen gröölt. De Staatsschutz ünnersöcht nu de beiden Fäll. De Bedrievers vun de Bar op Sylt gaht gegen de Lüüd, de dor rassist'sche Saken vun sik geven hebbt, rechtlich vör.

