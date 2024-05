Stand: 25.05.2024 09:30 Uhr Corona-Schullen betahlt

Hamborg hett veel fröher as dacht, siene Nootkrediten ut de Coronatiet torüchbetahlt. De Börgerschop harr domals bummelig 3,5 Milliarden Euro ne'e Schullen afnickt. Dor hebbt se Mundschulen vun köfft, Impzentren opboot un Bedrieven hulpen. Hamborg harr 20 Johr lang Tiet hatt, dat Geld torüchtobetahlen. Nu is dat al schafft un de Stadt mutt ok keen Tinsen mehr betahlen.

