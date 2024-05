Stand: 25.05.2024 09:30 Uhr Hamborg fiert

In Hamborg sünd se düt Wekenenn düchtig an't Fiern. Dor staht de Schlagermove, de Altnaal un dat Stadtfest St. Georg op't Programm. Se verwacht bi de Veranstaltens allens in allens mehre hunnertdusend Minschen. Vunaf klock dree treckt de Schlagermove mit 50 Trucks dörch St. Pauli. Masse Straten sünd sparrt, de U- un S-Bahnen warrt vull ween. Bi't Stadtfest is de NDR mit en Bühn mit dorbi. Dor gifft dat denn ok Live-Musik.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 25.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch