Stand: 24.05.2024 09:30 Uhr Unglück op Mallorca

Op Mallorca sünd minnstens veer Minschen üm jümehr Leven kamen, as en Lokaal instört is. 16 Minschen sünd bavento to Schaden kamen – mehrere dorvun ok swoor. Wat de Medien berichten doot, schall sik dat bi de Doden üm en Mann ut’n Senegal, en Mitarbeitersch ut dat Lokaal un twee Touristen hanneln. Hölperslüüd söcht noch na Minschen, de verschütt sünd. Wat bi eerste Ünnersöken rutsuert is, mag dat ween, dat de eerste Etage överlast weer un dat Lokaal dorüm tohoop fullen is.

