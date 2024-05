Stand: 24.05.2024 09:30 Uhr Wahnungboo in Hamborg

Dor hebbt se sik jo bannig in de Hoor in Hamborg, wenn dat üm den Bo vun Wahnungen geiht. De CDU smitt den root-grönen Senaat vör, dat he veel to wenig doon wöör. Dat stimmt nich, meent de SPD-Frakschoonschef Dirk Kienscherf. In de groten Stadtentwicklungsflachen, dor sünd al 13.000 vun de planten 70.000 Wahneinheiten fardig worrn. Doch en poor Grootprojekten, de kaamt meist gor nich vöran – so as dat Holstenquarteer oder Diekmoor in Langenhoorn.

