Stand: 24.05.2024 09:30 Uhr Dörchsagen bi de Hoochbahn

Fohrgäst, de hebbt sik beklaagt – de Hamborger Hoochbahn, de hett reageert. Nu seggt se in de U-Bahnen dörch, dat Betteln, lude Musik, Schmöken oder Alkohol verbaden sünd. Passagere, de hebbt sik stöört föhlt. Man de Hoochbahn, de warrt nu ok bekrittelt. Över dat Betteln warrt bannig diskereert, denn dor steken ok Geföhlen bin. De Lüüd, de dat Stratenmagazin Hinz und Kunzt rutbringen doot, de meent, man schull düütlich Ne seggen, wenn en nix geven wull.

