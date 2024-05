Stand: 24.05.2024 09:30 Uhr Cannabis-Gesett

Dat ne’e Cannabis-Gesett, doröver warrt vundaag bi en Fachdrapen in Loksteedt schnackt. Fachlüüd för Drogen, Medizinerinnen un Mediziner, de wüllt över de Laag Raat slaan, nadem Cannabis deels legal worrn is. Dorbi schall dat dorüm gahn, wo dat in anner Länner lopen deit mit dat legale Kiffen, man ok över Prävenschoon un de plaanten Cannabis-Clubs.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 24.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch