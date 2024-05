Stand: 24.05.2024 09:30 Uhr Rassismus op Sylt

Opstuuns warrt sik in de soziaalen Netwarken veel empöört över en Video , dat op Sylt opnahmen worrn is. Dor sünd junge Lüüd to sehn vör en Lokaal op de Insel, de rassist’sche Parolen bölken doot. Bavento süht dat so ut, as wöör en Mann mit sien Finger op de Böverlipp en Hitlerbart wiesen. De Bedrievers vun dat Lokaal, de seggt, se weren schockeert. Se hebbt künnigt maakt, dat se de Saak antehn wüllt un dat dat ok Huusverbotten geven schall.

