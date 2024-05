Stand: 24.05.2024 09:30 Uhr Mountainbike-Streek is fardig

Lang hebbt se doröver diskereert, hüüt warrt se nu apen maakt: de ne’e Mountainbike-Streek an’n Westensee in Neeallermeuh. De Parcours is wat för Anfängers, Lüüd, de dat al beter köönt, för Bikers, Rollerfohrers un Skaters. De Kosten: rund 380.000 Euro. Dat Geld kümmt ut städt’sche Förderpütt. De Bezirk Bardörp, övern den is vundaag veel in uns Programm to hören un to sehn. Bevör dat mit de Bezirkswahlen losgeiht, kiekt wi in de enkelten Bezirken, ok in’t Hamborg Journal.

