Stand: 22.05.2024 09:30 Uhr Kuntz bi'n HSV

He weer bannig tofreed, schreev Stefan Kuntz op Instagram. Vun morgen af an warrt he de ne'e Sportvörstand vun'n HSV – dat hett de Club so bekanntgeven. Güstern harr de HSV offiziell publik maakt, dat Jonas Boldt rutsmeten warrt. De eenunsüsstig Johr ole Kuntz schall nu dorbi hülpen, dat de HSV na de tokamen Saison wedder in de Eerst Bunnsliga kummt. Vör sien ne'n Job weer Kuntz Trainer vun't Natschonalteam vun de Türkei.

