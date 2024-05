Stand: 22.05.2024 09:30 Uhr Buern maakt Profit

Freid bi de Buern in Düütschland: Se hefft graad so veel Profit maakt as in de verleden teihn Johr nich mehr. Landweertschopsminister Cem Özdemir sä, de Winnst leeg in Snitt bi bummelig 114.000 Euro. Dat weren negenundörtig Perzent mehr as in't Johr dorvör. De gröttst Grund dorför weren de Priesen för Aavt un Gröönsaken. Buernpräsident Joachim Rukwied sä man, dat de Laag al wedder kloor slechter weer.

