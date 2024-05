Stand: 22.05.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag hefft wi den helen Dag veele Wulken un dat regent ok den helen Dag rut – mach ok gewittern. De Temperaturen klattert op bet to eenuntwintig Graad. Ok morgen regent dat noch af un an, man de Sünn warrt wedder faken dör de Wulken kieken. Dat warrt ok warmer: denn bet to dreiuntwintig Graad.

