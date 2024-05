Stand: 21.05.2024 09:30 Uhr Wat warrt ut den Elvtower?

Vun Enn Oktober af an is de Tokumst vun den Elvtower unseker. Hamborgs SPD slütt middewiel nich mehr ut, dat halffardige Hoochhuus villicht ok aftorieten. Schull de Insolvenzverwalter bet Januormaand keen ne’en Invester finnen, denn geiht dat Grundstück an de Stadt. Sülvst wiederboen, dat will Hamborg man nich, üm keen Stüergeller to verplempern.

