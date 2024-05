Stand: 21.05.2024 09:30 Uhr Terrorperzess üm Heinrich Prinz Reuß geiht los

Opstünns fangt in Frankfort an’n Main de twete Terrorperzess gegen de womöögliche Verswörerkoppel üm Heinrich Prinz Reuß an. De 72-Jöhrige steiht as möögliche Anföhrer vör’t Brett. He mutt sik tohoop mit acht anner Mannslüüd un Froens vör dat Böverlandsgericht verantwoorden. De Bunnsanwaltschop leggt de Anklaagten to Last, Liddmaten in en terroristsche Verenigen ween to hebben.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 21.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch