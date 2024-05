Stand: 18.05.2024 09:30 Uhr Klimaschuul-Aktivisten in München

Klimaschuul-Aktivisten, de hebbt hüüt Fröh vun Klock 5 af an den Münchner Flooghaven lahmleggt. Wat en Spreker seggt, sünd se na den Flooghaven rinkamen un hebbt sik op de Rullbahnen fastkleevt. Woveel Aktivisten dat sün, dat is noch nich kloor. De Polizei is noch dorbi, de Saak to regeln. Wat de Flooghaven seggt, is in de Twüschentiet en Pist wedder freegeven worrn. Lüüd, de flegen wüllt, de mööt liekers dormit reken, dat Flöög utfallen doot oder dat dat later warrt.

