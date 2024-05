Stand: 18.05.2024 09:30 Uhr Plätz in de Pleeg

Lüüd, de pleegt warrn mööt, de mööt in Hamborg för en Platz in en Heim in’n Snitt 2.800 Euro in’n Maand sülvst dorto betahlen. De Soziaalbehöörd meent, dat liggt ünner annern an den högeren Minnestlohn pro Stunn för dat Personaal in de Pleeg. Somit warrt de Tahl vun de Lüüd, de sik ein Heim nich leisten köönt, wohl wieder na baven gahn. Dat sä de Spreker vun de Soziaalbehöörd, Wolfgang Arnhold de „Welt am Sonntag“. In Hamborg köönt rund 1.300 Plätz in Pleegheime nich nutzt warrn, wiel dat to wenig Personaal geven deit.

