Stand: 18.05.2024 09:30 Uhr Bunns-Klinik-Atlas

Bunnsgesundheitsminister Karl Lauterbach, de hett güstern den ne’en Bunns-Klinik-Atlas vörstellt. He hett ok glieks künnig maakt, dat dor noch wat nabetert warrt. De Hamborger Krankenhuus-Sellschop, de is nämlich opfullen, dat dor noch Fehler binnensteken doot. To’n Bispill sünd en poor Angaven to de Nootopnahmen vun Hamborger Krankenhüüs noch nich richtig.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch