Op dat Hilligengeistfeld, is vundaag de Active City Arena losgahn. Vun Klock 9 af an speelt dor in dat mobile Stadion Beachvolleyball-Profis. De beiden Hamborger Lukas Pfretzschner un Sven Winter, de wüllt dor Tickets för de Olymp’schen Spelen kriegen. De beiden un noch en anner düütschet Team, de speelt hüüt Namiddag vun Klock 4 af an. Dat Finaal is denn an‘n Maandag.

