Stand: 18.05.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Hüüt is dat eerst fröndlich. Köönt ok Wulken langkamen. Later kaamt Flöög daal un dat kann ok gewiddern bi bet to 22 Graad. Opstunns meet wi bi ju in St. Georg 14 Graad. De Wind weiht flau bet middel-dull ut Noordoost. Morgen kriegt wi mehr Wulken as Sünn. Dat gifft Flöög un Gewidder bi bet to 21 Graad. Pingstmaandag gifft Wulken un Sünn un dat warrt wedder en beten wärmer.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 18.05.2024 | 09:30 Uhr

