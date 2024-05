Stand: 17.05.2024 09:30 Uhr Football-WM vun de Froens in Brasilien

De Football-Weltmeisterschop vun de Froens schall in dree Johr in Brasilien utricht warrn. Düütschland harr sik tohoop mit Belgien un de Nedderlannen beworven. Man de Liddmaten vun den FIFA-Weltverband hebbt sik för Brasilien utspraken. Dat is dat eerste Mal, dat dat en Football-WM vun de Froenslüüd in Süüdamerika geven deit.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 17.05.2024 | 09:30 Uhr

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch