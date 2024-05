Stand: 16.05.2024 09:30 Uhr Dat Gesicht mutt free ween

Mund, Nees un Steern sünd todeckt, blots de Oogen sünd free – op düsse Oort dat Gesicht to verhüllen, dat is an Hamborgs Scholen in Tokumst nu offizjell verbaden. Dat hett de Börgerschop nu beslaten, op Andrag vun‘e Regerensfrakschonen vun SPD un de Grönen. In’e Börgerschop hebbt ok CDU un AfD de ne‘en Regeln mitdragen. De Linke is nich dorför ween. Bi de SPD hebbt se seggt, dat weer wichtig, wenn man mit’nanner snacken dee, dat een ok dat Gesicht vun den Minschen gegenöver sehn kunn.

