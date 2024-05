Stand: 16.05.2024 09:30 Uhr Politiker is dör Rasierkling to Schaden kamen

Gewalt gegen Politikerlüüd – so welk Vörfäll hett dat ok in Düütschland ümmer wedder geven. Un vundaag nu snackt de Bunnsdag över Angreep op Lüüd, de bi de Wahl hölpen doot. In Hamborg is toletzt de SPD-Topkandidat för Hamm bi dat Opstellen vun Wahl-Plakaten to Schaden kamen. Unbekannte Lüüd harrn woll en Rasierkling op’e Rücksiet vun en Plakat fastmaakt. As de Politiker Olcay Aydik de Tafel, de af ween is, wedder opstellen wull, harr he bums in’e Kling rinfaat. De Staatsschuul geiht de Saak nu op’n Grund.

