Stand: 15.05.2024 09:30 Uhr Brooksteed – Töven op Uurdeel

En Keerl stickt in en Regionaaltog na Hamborg hen twee anner Minschen daal. Dat is vör knapp annerthalf Johr bi Brooksteed passeert. Vundaag nu schall dat dat Uurdell in düssen Fall geven. De Anklaagte Ibrahim A. schall levenslang in’t Kaschott, so tominnst verlangt dat de Staatsafkaatschop. De Verdedigen op’e anner Siet hollt em för krank un verlangt, dat he na de Psychiatrie henkummt.

