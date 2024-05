Stand: 15.05.2024 09:30 Uhr Mehr Füerwehrlüüd för mehr Inwahners

De Tahl vun’e Inwahners in Hamborg stiggt. Un dor stellt sik nu ok de Füerwehr in uns Stadt op in, denn ok de wasst. Denn bi de Füerwehr hebbt se in’e verleden Tiet hunnert Insatzlüüd bavento kregen, üm so denn ok op all Minschen in Hamborg oppassen to könen. Ok de Reddensleitsteed hett dreeuntwintig Arbeitslüüd mehr as noch twee Johr tovör. Wat ok grötter worrn is, dat is de Fuhrpark vun’e Füerwehr. Dor hebbt se blangen anner Saken för jümehr Insätz acht ne’e Autos kregen.

