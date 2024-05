Stand: 15.05.2024 09:30 Uhr Hamborg Towers blievt in’t Rennen

Bi’n Basketball hebbt de Hamborg Towers wunnen. De Mannschop ut Ollenborg hett vun jüm mit 93 to 81 een op’e Mütz kregen. Un dat is för de Hamborgers ganz wichtig ween, denn so sünd se wiederhen in dat Rennen üm den letzten fre’en Platz bi de Playoffs, also dat Viddelfinaal, wo dat üm de düütsche Meisterschop gahn deit. Morgen speelt de Towers denn in Ludwigsborg.

