Stand: 14.05.2024 09:30 Uhr Anwassen vun Hüern

Ok in't Hamborger Ümland sünd de Mieten an't Wassen. So steiht dat in en Studie, de se an't Gymnasium Ohmoor maakt hefft. Dor hefft de Schölers de Nettokoolthüern för Hamborg un ümto utrekent. Rutkamen is, dat de Mieters an'n Stadtrand ölven Euro negenunachtig för'n Quadratmeter betahlt: Dat weren 8,5 Perzent mehr as in't Vörjohr. In Hamborg leeg de Neverdragshüer in'n Snitt bi veerteihn Euro achtunföfftig. Dat heet, se weer üm 1,2 Euro torüchgahn.

