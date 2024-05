Stand: 14.05.2024 09:30 Uhr Folgen vun'n Pauli-Opstieg

Dör'n FC Sankt Pauli speelt Hamborg in de tokamen Saison in de eerste Football-Bunnsliga mit. Dat heet ok, dat düütlich mehr in de Kass vun'n Klub rinkummt – un ok de Stadt hett dor woll wat vun. Hamborg Marketing seggt, dat op Hamborg so bunnswiet un ok internatschonal wedder mehr keken warrt. Dat to de Spelen mehr Lüüd un Touristen kaamt: Dormit weer man nich to reken. Denn al in Liga Twee is dat Millerntorstadion jümmer utverköfft ween.

Schlagwörter zu diesem Artikel Plattdeutsch