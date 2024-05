Stand: 14.05.2024 09:30 Uhr Strandkai warrt freegeven

In de Havencity warrt an'n Freedag en ne't Quarteer freegeven: de Strandkai op de Landtung an'n Marco-Polo-Tower. Af un an geev dat dor al in de verleden Johren Kulturevents. Vun dor ut hett man en goden Blick op de Elv, de Elvphilharmonie un historisch Havenkraans. Ok bald fardig sünd twee Wohnblocks mit mehr as dreihunnert Wohnungen: to'n Halfdeel sünd dat Mootschopswohnungen.

