Stand: 13.05.2024 09:30 Uhr St. Pauli stiggt op un fiert

Op'n Kiez hebbt St. Pauli-Fans dat Torüchkamen vun jemehrn Club na de Bunnsliga fiert. Un na den 3:1 Sieg tohuus gegen den VfL Osnabrüch sünd se achteran all op den Platz an't Millerndoor lopen. För St. Pauli is dat de sösste Opstieg in de Geschicht vun den Vereen. An'n Pingstmaandag sall dat en grote Opstiegsfier op den Speelbudenplatz geven.

Dieses Thema im Programm: NDR 90,3 | Narichten op Platt | 13.05.2024 | 09:30 Uhr

