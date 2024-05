Stand: 11.05.2024 09:30 Uhr Finaal vun'n ESC

Always on the run - mit düssen Titel geiht vundaag de Künstler Isaak för Düütschland bi'n ESC an den Start. Dat Finaal vun den Eurovision Song Contest geiht Klock negen los. Bi den gröttsten Sang-Wettbewarv vun de Welt staht Künstlers ut 26 Länner op de Bühn. Dat Finaal finnt in Malmö statt. Dor steiht de Polizei al för gröttere Insätz praat. Grund dorför sünd jümmer wedder Protesten, de wat mit den Krieg in'n Gaza to doon hebbt.

