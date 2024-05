Stand: 11.05.2024 09:30 Uhr Dat Wedder för uns in Hamborg

Vundaag is masse los in Hamborg, dor bruukt wi goot Wedder un dat kriegt wi ok. Mit recht veel Sünnschien un poor Wulken, de den Heven blots interessanter maken wüllt un bet to 22 Graad.

Ok morgen deit de Sünn, wat se sall. Un so kriegt wi an’n Sünndag datsülvige Wedder as vundaag glieks nochmal.

