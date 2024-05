Stand: 10.05.2024 09:30 Uhr Israel fecht to Noot alleen

De USA blievt dorbi: Se wüllt keen Wapen levern för de israeelsche Offensiev in Rafah. Dor hebbt mehr as een Million Palästinenserlüüd Schuul söcht. De Ministerpresident vun Israel, Benjamin Netanjahu, de sä nu in en Videonaricht, dat sien Land to Noot ok alleen gegen de Hamas in’n Gazastriepen gegenangahn dee.

