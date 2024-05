Stand: 08.05.2024 09:30 Uhr Noch mehr Angreep op Politikerlüüd

Nu is vördag kamen, dat ok noch op anner Politikerlüüd welk op daalgahn sünd. De Weertschopssenatersch vun Berlin, Franziska Giffey, de hett bi en Attack licht wat an’n Kopp bi afkregen. So as de Polizei dat seggt, hett en Keerl de SPD-Politikersch in en Bökeree angrepen un dat mit en Büddel, wo wat Harts binnen ween hebben schall. Un in Dresden is en Grönen-Politikersch bi dat Opkleven vun Plakaten beschimpt un anspeet worrn vun een Keerl un een Fro, gegen de se nu vörgahn doot.

