Stand: 08.05.2024 09:30 Uhr Hüüs un Wahnungen sünd weniger weert

In Hamborg verleert Hüüs un Wahnungen bannig dull an Weert. Un dat gellt ok för den Weert blots vun Land. Dat Ganze suert dorbi rut, wenn een sik all de Verdrääg ankieken deit, wo in Hamborg en Immobilje bi verköfft worrn is. Dorna to uurdelen sünd Hüüs üm föffteihn Perzent wat billiger worrn. Un bi Wahnungen, de een sülvst tohören doot, dor is de Weert üm dörteihn Perzent wat na ünnen gahn.

