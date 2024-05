Stand: 08.05.2024 09:30 Uhr Akschoonsdag vun’e Huusdokters

Huusdokters warvt vundaag för sik sülvst: In ganz Düütschland laadt se in to den eersten bunnswieden Dag - den "Dag vun’e Huusdokter-Medizin". In Hamborg dreiht sik dat an düssen Akschoonsdag vör allen Dingen dorüm, dat Afornten ut’e Börgerschop na de Huusdokters henkamen doot. Se wüllt sik dor denn en Bild maken vun den Alldag in en Praxis.

