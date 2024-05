Stand: 08.05.2024 09:30 Uhr ADAC rekent mit Staus

Morgen is Fierdag. Un dordör hebbt denn veel Lüüd en laang Wekenenn un wüllt verreisen. Un deswegen rekent de ADAC vundaag ok dormit, dat een op de Straten denn veel wat töven mutt. Vör allen Dingen in Hamborg un Sleswig-Holsteen warrt sik dat denn woll rund üm den Elvtunnel veel wat op de A7 stauen un woll ok op de A1 na Fehmarn hen.

