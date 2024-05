Stand: 07.05.2024 09:30 Uhr Sekerheit in’n Haven

De Havens in Europa wüllt sik beter gegen den Hannel mit Drogen schulen. Bunnsbinnenministersch Nancy Faeser hett nu na Hamborg inlaadt, üm över dat Thema Sekerheit in’n Haven to snacken. Mit dorbi sünd blangen annern Belgien, de Nedderlannen, Frankriek, Italien un Spanien. Düsse Länner wüllt in Tokumst noch beter tohooparbeiden, üm gegen den Hannel mit Drogen in Havenrebeden gegenan to gahn.

